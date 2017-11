Fullproof132up

Zu​ ​den​ ​Zutaten,​ ​die​ ​seit​ ​mehr​ ​als​ ​zwei​ ​Jahrzehnten​ ​das​ ​Erfolgsrezept​ ​des​ ​Climax’​ ​ausmachen, zählt​ ​neben​ ​der​ ​erstklassigen​ ​Musikauswahl​ ​und​ ​technischen​ ​Ausstattung​ ​sicherlich​ ​auch​ ​die Authentizität​ ​des​ ​Institutes​ ​in​ ​der​ ​Calwer​ ​Straße​ ​25.​ ​Und so lässt es sich Clubmacher Michael „Clash“ Gottschalk nicht nehmen, für seine Gäste nicht nur das ganze Jahr über für ein erstklassiges Programm zu sorgen, sondern auch selbst regelmäßig hinter den Turntables im vertrauten Kellergeschoss zu stehen. Am zweiten Donnerstag im Dezember kann man den DJ und Clubbetreiber wieder einmal live in action erleben, wenn er der Crowd neben neben den Fullproof-Residents Milan Haack und Björn Scheurmann ein schmackhaftes House-Menü mit feinsten Sound-Leckerbissen serviert. Bon appétit!