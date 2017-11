Nicola Septem (Traumwelt) Björn Scheurmann (Fassade Records / Affin)

Bescherung​ ​und​ ​Festtagsessen​ ​sind​ ​hinter​ ​sich​ ​gebracht​ ​und​ ​bevor​ ​es​ ​gleich​ ​mit​ ​der​ ​Planung für​ ​Silvester​ ​weitergeht,​ ​kann​ ​man​ ​in​ ​der​ ​Zeit​ ​zwischen​ ​den​ ​Jahren​ ​noch​ ​einen​ ​kurzen​ ​Stopp​ ​in der​ ​vertraut-familiären​ ​Atmosphäre​ ​des​ ​Climax’​ ​einlegen.​ D​ ort steht nämlich wie jeden Donnerstag die nächste Ausgabe von „Fullproof132up“ an! Zu Gast ist dieses Mal Nicola Septem. Der eine oder andere Climax-Gast wird den aus Reutlingen stammenden DJ sicherlich schon im Rahmen der „Session Deluxe“-Reihe gesehen haben. Dort setzt der u. a. auch als Resident im Tübinger Club 27 beheimatete Künstler in gekonnter Manier auf verspielte Tech-House-Sounds mit einem Höchstmaß an Deepness – eine Kombination, die den Gästen auch in dieser Szenerie zugute kommen wird! Abgerundet wird der Abend von Fassade-Labelhead Björn Scheurmann.