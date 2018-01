Fullproof132up

× Erweitern climax

Um den kürzesten Monat des Jahres auch entsprechend zu nutzen, fängt man im Climax direkt am Ersten mit vollem Programm an! Ab 22 Uhr öffnen sich die Tore zum Keller der Calwer Straße 25, wo in den Katakomben wechselnde lokale DJs ihre Künste am Mischpult zur Schau stellen.

In diesem Falle handelt es sich dabei um Dominik Krammer und Paperboy, die ihre Gäste gemeinsam durch die Nacht geleiten. Während man letzteren schon von der einen oder anderen Party im Climax kennt, hat sich Dominik in den letzten Monaten als Teil des Stuttgarter Kollektivs Weview einen Namen gemacht: Der DJ und Produzent hat seinen Weg zu House und Techno als Multiinstrumentalist u. a. an Gitarre und Schlagzeug über viele verschiedene Genres gefunden und zeigt sich auch in seinen Sets entsprechend vielseitig. Gerade arbeitet er an seiner ersten EP und wird im Climax schon einmal einen Vorgeschmack auf sein weiteres musikalisches Schaffen geben.

