Fullproof132up

Als größten Einfluss für seine Musik nennt Hours seine Teenagerjahre im ehemaligen Club Prag, wo er 2009 auch selbst als DJ begann und später mitsamt der Einrichtung ins Lehmann übersiedelte, wo er seit 2010 als Resident bekannt ist.

Ursprünglich aus dem Hardcore Punk stammend, widmet sich Markus seit 2012 mit seinem Projekt Hours den elektronischen Sounds und setzt dabei auf eine Mischung aus rauen Texturen, innovativen Ambient Sounds und groovigen Tunes von House bis Techno. Als Produzent war er außerdem schon für zahlreiche Bands und Künstler verschiedenster Genres tätig. Einen Konflikt zwischen den zahlreichen musikalischen Einflüssen sieht der Stuttgarter aber keinesfalls und sagt stattdessen über sich selbst: „For me, it’s just music. There is a time and place for anything. If I showed you the parallels between a great techno tune and a really underground sludge metal record, you’d be more than surprised …“ Und auf diese Überraschung darf man am zweiten Donnerstag im Februar an der Seite von Björn Scheurmann durchaus gespannt sein!

Hours (Concept Of Time / Second State / Lehmann)Björn Scheurmann (Fassade / Lebensfreude)

www.fb.com/hourstechno

www.soundcloud.com/bjoern-scheurmann