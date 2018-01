Fullproof132up

Neben Resident Björn Scheurmann steht in dieser Nacht Nicolas Herz an den Decks. Der von Mitte der Achtziger bis Anfang der Neunziger Jahre als Residents in illustren Clubs wie dem Oz, Musicland, M1 oder Mash tätige DJ ist dem Climax schon von Beginn an freundschaftlich verbunden und kehrt daher immer wieder gerne in seine alte Wirkstätte zurück.

Mit seinem eigenen Tonstudio ist er außerdem als Produzent für unzählige Veröffentlichungen und Remixes u. a. für große Namen wie Faithless oder Oliver Lieb verantwortlich und konnte mit seinem zukunftsweisenden Sound Anfang der Neunziger Jahre als Teil des Projekts God’s Groove mehrere Top-Ten-Singles in den Charts platzieren. Seit Ende der Neunziger hat er sich auf Mastering, Mixing und Sounddesign spezialisiert, kehrt aber immer wieder gerne auch für einige besondere Gigs hinter die Turntables zurück. Diese Gelegenheit sollten Liebhaber von anspruchsvollem Techno also auf keinen Fall verpassen!

www.soundcloud.com/nicolas-herz-official

www.soundcloud.com/bjoern-scheurmann