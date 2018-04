Swabia Electronica“-Macher Domenico Mazza ist im Mai gleich zweimal im Climax zu Gast: Bevor er Ende des Monats mit der „Groove Sensation“ abschließt, schaut er am zweiten Donnerstag im Rahmen der „Fullproof132up“ im Keller der Calwer Straße 25 vorbei.

Dank Christi Himmelfahrt als offiziellen Feiertag bietet sich dieses Mal sogar ein ganz entspannter Start in das verfrühte Wochenende an – gemütlich ausschlafen, in aller Ruhe den freien Tag genießen und ab 22 Uhr auf ein feines Tänzchen ins Climax! Und wer sich den Freitag als Brückentag gesichert hat, kann guten Gewissens bleiben, bis am nächsten Tag die Sonne wieder aufgeht. Fürs passende musikalische Rahmenprogramm sorgt neben Domenico auch Resident Björn Scheurmann.

Domenico Mazza (Swabia Electronica)

Björn Scheurmann (Fassade Records / Affin)

www.fb.com/djdomenicomazzat

www.soundcloud.com/bjoern-scheurmann