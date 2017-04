Funk&Rap auf dem Marienplatz mit Drill it!

Drill it! macht Instrumentalfunk mit HipHop-, Blues- und Jazzelementen und ist das Projekt des erfahrenen Stuttgarter Jazztrompeters Philipp Mattes. Er ist immer wieder auf der Suche nach lokalen Rap-, Gesangs- oder DJ Features.

Der Rapper Rapper Siebenschläfer wird mit von der Partie sein. Drill it! ist druckvolle und aufrichtige Livemusik, die dem Publikum ein transparentes und breitgefächertes Klangerlebnis bietet; von Old School bis zu moderner Musik. Drill it! ist es wichtig eine gute Funky Zeit zu feiern und der Energie guter Musik freien Lauf zu lassen!

Philipp Mattes, Tr.

Tilman Schaal, Pos.

Sebastian Brugger, Sax.

Wolfram Göz, Git.

Stefan Buortmes, Piano

Bastian Schiller Bass

Julian Feuchter, Drums

Siebenschläfer,Rap

Beginn: 20:00 Uhr

Eintritt: 0€