Funkloch Jam Session

Funkloch goes Hauptbahnhof.Nachdem die halle02 mit „Funkloch“ bereits eine regelmäßige Jamsession für Musik aus der Region im Club der halle02 veranstaltet, soll dieses Konzept im Rahmen des Alternativen Frühlings 2016 in den öffentlichen Raum getragen werden. Diesmal findet die Jamsession im stetig pulsierenden Hauptbahnhof statt. Ganz nach dem Motto des Alternativen Frühlings, soll hier der urbane Raum als Begegnungsstätte dienen. Lasst euch inspirieren, packt eure Stimme oder Instrumente ein und findet zusammen auf Gleis „9 3/4“ in Heidelberg.