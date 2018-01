× Erweitern Funny Money

Eine Komödie von Ray Cooney. Ins Deutsche übersetzt von Horst Willems

Auf dem Heimweg von der Londoner City in den beschaulichen Stadtbezirk Fulham verändert ein vertauschter Aktenkoffer von jetzt auf gleich das bisher eher langweilige Leben des Buchhalters Henry Perkins. An seinem Geburtstag findet er statt Bürokram und Schinkensandwich ganz unerwartet 735000 Pfund in seinem Koffer. In Henry erwacht kriminelle Energie. Da es sich offensichtlich um die Beute eines Gangsters handelt, will er noch am selben Abend England verlassen. Seine Frau Jean ist mit dieser Situation völlig überfordert. Außerdem wird das befreundete Ehepaar Vic und Betty jeden Augenblick zum Essen erwartet. Freuen Sie sich auf ein heilloses Durcheinander im Wohnzimmer der Perkins` und seien Sie gespannt auf eine britische, zwerchfellerschütternde und verrückte Boulevardkomödie.