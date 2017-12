Eric Whitacre: Lux AurumqueFelix Mendelssohn Bartholdy: Overture for Winds op. 24(Arrangement John Boyd)Gustav Holst: Suite Nr. 1 in Es-Dur for Military Band(Arrangement Collin Matthews)1. Chaconne 2. Intermezzo3. MarchBrian Balmages: Fusion1. Overture2. Ballad3. FusionPaul Hart: CartoonBlasorchester der HMDK StuttgartEva Fodor, Leitung