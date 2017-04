Fuzz Orchestra mischt Heavy Rock mit Akustik und Stimmen-Samples aus alten Filmen und Dokumentationen.

Jedes Fuzz Orchestra Album benutzt dabei diese Stimmen um ihre eigenen Geschichten zu erzählen: Das Debüt "Fuzz Orchestra" (2007) erzählte von Italiens unrühmlicher Geschichte, dem Faschismus und dem Terrorismus in den 60er und 70er Jahren.

“Comunicato n°2” (2009) gibt diejenigen Stimmen wieder, die sich gegen den Kapitalismus aufgelehnt haben. “Morire per la patria” (2012), beschreibt und kritisiert die verschiedenen Wege für sein Heimatland während des Krieges zu sterben.

Das neue Album “Uccideteli Tutti! Dio Riconoscerà i Suoi” (Woodworm 2016), erzählt Geschichten Offenbarung, Urteilen und Wahlfreiheit. Es nimmt den Hörer mit durch die verschiedenen Arten von Apokalypse, den sozialen Apokalypsen, die persönlichen, entweihten und heiligen.

Mit “Uccideteli Tutti! Dio Riconoscerà i Suoi” erreicht das Fuzz Orchestra’s ein neues musikalisches Level, Heavy Rock Ausschnitte punkten mit zeitgenössischer Musk geschrieben von Enrico Gabrielli (Mike Patton’s Mondo Cane, PJ Harvey and many more).

https://fuzzorchestra.bandcamp.com/

http://www.fuzzorchestra.it/