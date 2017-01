Der FXSQD (fox:squad) entwickelt sich langsam zum Synonym, den die coolsten Kinder Stuttgarts in Verbindung mit der Planung ihres Abendprogramms an einem Samstag bringen. „Abriss“ lautet hier das Zauberwort - und der wird am 18. Februar im Jahre 2017 auf dem Silbertablett für die Gäste der heiligen Hallen der Schräglage serviert - und das auch bei der dritten Ausgabe wieder von keinen geringeren als DJane Tala sowie dem lokalen Legendengespann DJ RL und DJ Gambit alias PITCHY & SCRATCHY. Eine traurige, aber dennoch ganz lustige Nachricht gibt es auch: Da ihr beim letzten Mal relativ dreckig mit uns abgegangen seid, war bei den Fundsachen neben verlorenen Schuhen, Tangas, BH’s und Jacken eine Sache leider NICHT auffindbar: die legendäre Fuchsmaske war nach dem Erdeben einfach nicht mehr vorzufinden. Wir sagen Rest in Peace, Fuchsmaske. Wache nun über unser Publikum am 18. Februar - schenke Ihnen die nötige Kraft und die Ausdauer, um einen Abend wie diesen zu überstehen. Amen!