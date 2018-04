Gästeliste Geisterbahn - Keine Absicht Pt. 1

Man nehme: einen Autor und ehemaligen VIVA Moderator mit Hang zu Kölner Karneval und italienischen Socken, einen irisch-schwäbischen Entertainer & Comedian, der ständig - meist unfreiwillig - in komische Situationen gerät und einen Thüringer Tausendsassa, der zwar keine Wurst mag, dafür aber sehr gerne Trucker wäre und der das Internet schon drei Mal durchgespielt hat.

Das ganze wird verschnürt, von und mit einer großen Portion Maria, die den ganzen Haufen zusammenhält und heraus kommt dabei einer der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands: „Gästeliste Geisterbahn".Und die gehen erneut auf Tour! Nach dem großen Erfolg Ende 2017 machen sich die vier Geisterbahner wieder auf in deutsche Städte, um für abendliche Unterhaltung zu sorgen. Was dabei passiert? Das weiß man vorher nie so genau. Nur eines ist immer sicher: es wird sehr lustig.Ein Kaleidoskop des täglichen Irrsinns aus Comedy, ehrlichen Geschichten, peinlichen Stories und echten Gefühlen. Und deshalb ist jeder Abend mit den Vieren: Keine Absicht.