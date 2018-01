× Erweitern Göikerfete

Nach dem Riesen-Erfolgen der letzten Jahre wird es natürlich auch dieses Jahr am Freitag, 26 Januar 2018 in der wunderschön dekorierten Sporthalle Glashofen ab 20:11 Uhr die mittlerweile neunzehnte Göikerfete der FG "Höhgöiker" Glashofen mit dem Party DJ Powerduo CRAZY und MAIO geben.

Seit Jahren sind die beiden DJ's im ganzen Kreis bekannt, vor allem durch den Schmutzichen Donnerstag in Walldürn die Apres Ski Parties in Rosenberg oder die bisher achtzehn Göikerfeten. Zusammen mit einer riesigen Licht- und Soundanlage werden die beiden Stimmungsgaranten wie gewohnt Alt und Jung zum Abtanzen und Mitfeiern bewegen. Ob Stimmungsmusik, aktuelle Charts, Rockklassiker, Disco-Hits, Partyknaller, NDW 80er oder 90er Jahre Hits, jedes Genre wird gespielt und jeder Gast der letzten Jahre erzählt von unvergesslichen Abenden in einem tollen Ambiente. Umrahmt wird das Programm wieder von den Auftritten eigener und befreundeter Gruppen und Garden. Nicht erst seit den letzten Jahren weiß man, dass man es auf der Höh' versteht, Parties zu feiern und dementsprechend früh kommen muss um sich einen Platz im Göikerstall zu sichern. Auch dieses Jahr wird es wieder einen Shuttle-Bus geben der die Narren sicher hin und auch wieder zurückbringt. Die Abfahrtzeiten sind online oder über Facebook ersichtlich.