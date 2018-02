× Erweitern Gradraus

Als „gradraus“ bezeichnet man im Schwäbischen jemanden, der offen und vor allem authentisch ist. Und genau das erwartet alle, die die einzigartige Band GRADRAUS kennen lernen – der Name ist Programm! Die schwungvollen Songs von GRADRAUS verführen zum Mitsingen und zum Tanzen; sie sind Balsam für die (schwäbische) Seele.GRADRAUS sehen sich in der Tradition der Singer- Songwriter und stehen für unverfälschten, ehrlichen Akustik-Folkrock mit schwäbischen Songtexten.So ist es auch kein Wunder, dass in dieser Band alle Melodien und Texte selbst komponiert und geschrieben werden- dem Bandnamen verpflichtet.Im Mittelpunkt der Lieder stehen das Leben und die Liebe – mit allem was dazugehört.Die Texte überzeugen durch ihren Tiefgang und ihre Lebensweisheit.So changieren die Stimmungen in den Songs zwischen fröhlich, rockig, melancholisch, nachdenklich, rotzig, charmant, lustig – aber niemals oberflächlich.Bei ihren zahlreichen Auftritten auf den Kleinkunstbühnen im Ländle sorgen GRADRAUS stets für gute Stimmung und stellen immer wieder unter Beweis, was für eine sensationelle und mitreißende Live- Band sie sind.