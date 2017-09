„Von allem war etwas dabei: Rock, Folk, Zirkusmusik, Jazz, Chanson, und die Band fand

sich mühelos auf allen rhythmischen und harmonischen Pfaden zurecht. Und darüber

triumphierte Gabby Young mit ihrer kraftvollen Stimme, die selbst höchste Höhen spielerisch

erklomm. Hinreißend.“ (Westfälischer Anzeiger) Großes Kino ist nur eine der vielen

Beschreibungen, die für Konzerte von Gabby Young verwendet wird. Als Kind versuchte sich die Künstlerin an Klavier und Geige, um schließlich beim Gesang anzukommen. Sie war mit zwölf Jahren bereits das jüngste Mitglied aller Zeiten an der britischen National Youth Opera. Mit 22 Jahren besiegte sie einen Schilddrüsenkrebs und arbeitete intensiv an eigenen Stücken.

Zusammen mit ihrer Band bringt sie diese auf die Bühne. Ein spektakulärer Mix aus Pop, Swing, Folk, Indie und Jazz und noch vielem anderen, gespielt auf den verschiedensten Instrumenten. Stets klug reflektiert wird die walzertrunkene, punkverschmorte gute Laune Young’s unterbrochen von ruhigen Songs in deren Lyrics sie auch ernstere Themen ihres Lebens behandelt. Die vielfältige Musik und ihr optisches Auftreten ergeben ein einmaliges Kunstwerk. So wird das Konzert vor allem eines: bunt.