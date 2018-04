Leidenschaft, Verlangen und ein Hauch von Zufälligkeit erwarten die Zuhörer beim gemeinsamen Konzert von Gabriel Moreno & The Quivering Poets.

Nach Auftritten in Peru, Italien, Spanien, Gibraltar und Chile ist Gabriel Moreno heute in London und Barcelona heimisch. Zwischen zwei Kulturen, zwei Sprachen und zwei Realitäten erschafft er eine Art mediterranen Folk, den er selbst als „Gibraltarian Roots Alternative Folk“ beschreibt. Während der Aufnahmen zu seinem ersten Album hatte Gabriel einige der interessantesten Musiker der Szene in London und Barcelona kennengelernt. Aus der Zusammenarbeit an seiner EP entstand das gemeinsame Ensemble The Quivering Poets.

Gabriel Moreno - publizierter Poet und moderner Barde, Songwriter und Performer mit starken Verbindungen zu der Londoner Americana, Folk und Singer-Songwriter-Szene, in der er seit nunmehr einem Jahrzehnt mitmischt.

Seine gibraltarische Herkunft ist in seinem Gitarrenspiel eingebettet, während seine Lieder ihre Wurzeln in modernen musikalischen britisch-amerikanischen Strukturen haben, was zu einem großartigen böhmischen Erlebnis führt. Nach einer erfolgreichen Debüt-EP im Jahr 2015 mit "Love & Decadence" (Amber Records) veröffentlichte er im Oktober 2017 sein zweites Album mit The Quivering Poets unter dem Titel "Farewell Belief" (Amber Records), welches sehr gut von der Presse wie auch von der alternativen Folkszene in London aufgenommen wurde.

Die erfolgreiche Tournee 2016 mit Konzerten in Grottamare, Pescara, Barcelona, Madrid, London, Exeter und zuletzt mit 10 Tourdaten in Deutschland haben The Quivering Poets ihre musikalische und poetische Allianz gefestigt. Diese starke Verbindung drückt sich in ihren Auftritten durch perfektionierte Musikalität, eine kraftvolle Bühnenshow und eindringliche Melodien aus. Die Mitglieder der "Quivering Poets", die ihre eigene Version der zitternden Poesie durch ihre Instrumente ausdrücken, werden als Musiker in ihren jeweiligen Szenen überaus respektiert und regelrecht gefeiert.

Pablo Yupton - ist ein Instrumentalist, Komponist, Poet, Arrangeur und Gründungsmitglied der Quivering Poets. Seine Hauptinstrumente sind Bass und E-Gitarre. Er ist bekannt für seine dunklen Souly / Jazzy Blues Riffs und seinen tadellosen Rhythmus.

Barbara Bartz - ist eine der gefragtesten Geigerinnen der Londoner Alternative Folk Musikszene. Sie verbindet osteuropäische Folklore, alternative Folklore, keltische Wurzeln und andere traditionelle Melodien mit einer modernen Sensibilität.

Adam Beattie - ist Multiinstrumentalist, Komponist, Arrangeur, Sänger und Performer, und seit 10 Jahren in Großbritannien und Europa unterwegs. Adam ist selbst ein gefeierter Singer-Songwriter und zupft bei den Quivering Poets den Bass. Er arrangiert und leitet die Songs mit seinem raffinierten und sensiblen Sinn für Musik und Poesie.

Pablo Campos - stammt aus Barcelona und war in den letzten 5 Jahren ein lebendiger und wichtiger Teil der Folk-, Soul-, Spanish Folk- und jazzigen Blues-Musikszene. Seine Rhythmen werden von einer Reihe Weltmusik-Varietäten beeinflusst.

Hanna Szczepkowska (Künstlername „Hania“) - ist eine aus Polen stammende Newcomerin der musikalischen Singer-Songwriter Szene in Deutschland und wird die Band auf der Tour als Background-Sängerin unterstützen.

"Auf seinem letzten Album, Farewell Belief, werden

Gabriels Moreno sanfte poetische Texte durch die

begleitenden Instrumente ergänzt. Über den Worten und

um sie herum schwebt vor allem die Geige. In einigen

Tracks auf dem Album kann ich Spuren von Leonard

Cohen hören. "- Jane Clayton, West Norfolk Radio