Gabriele Basch: karambol - Eröffnung

Ausstellung im Kunstverein Schwäbisch Hall, 16.09.– 05.11.2017

Eröffnung Samstag, 16.09.2017, 19 Uhr, Galerie am Markt

Gabriele Basch gehört zu den renommiertesten KünstlerInnen des zeitgenössischen Papierschnitts. Ausgehend vom künstlerischen Experiment erforscht sie kontinuierlich die Technik des Cut Out und erschafft in ihren Werken eine formal wie inhaltlich höchst innovative zeitgenössische Bildsprache.

Der traditionell aus dem Kontrast zwischen Schwarz und Weiß bestehende kleinformatige Scherenschnitt wird bei Basch zum großformatigen Schnittbild.

Aussparungen durchziehen das Papier wie Leerstellen und scheinen in ihrer Abfolge ganz eigenen Gesetzen zu gehorchen. Wie Spuren ziehen sie ihre Bahnen durch das Bildgefüge aus Positiv- und Negativstrukturen.

Durch die beidseitige farbige Lackierung werden die geschnittenen Leerstellen, an manchen Stellen scharf hervorgehoben, oft Brandlöchern ähnlich, und anderswo bis zur Unschärfe verunklärt.,

Die Fehlstellen im Papier, die sichtbaren Farben der Schnittvorderseite und der Wechsel zwischen Kontrast und Verunklärung erzeugen in ihrem Zusammenspiel einen kalkuliert diffusen Eindruck.

Dieser spiegelt die Ambivalenz der Gefühle im Umgang mit den Problemen unserer Zeit.

Erkennbar sind Bruchstücke ornamentaler Formen und Reste geometrischer Elemente, die in einen Dialog mit den Reflektionen der farbigen Rückseiten treten. Die Formen erinnern bisweilen an die provokativen Sprayschablonen von Stadtraumaktivisten. Die Arbeiten von Basch transportieren indes weniger eindeutige Botschaften als dass sie Nachdenklichkeit erzeugen.

In ihren Papierschnitten setzt sich Basch mit der Wahrnehmung von Alltagswelt, Zivilisation und Natur auseinander. Momentaufnahmen, unmittelbare Eindrücke, Medienbilder, dienen ihr als Arbeitsgrundlage und Gedankenskizze. Das Schnittbild wird zum Nachbild. Durch das Schneiden gelingt es der Künstlerin, verschiedene Zeichensysteme gleichwertig auf eine Ebene zu bringen.

Im Kunstverein Schwäbisch Hall präsentiert Gabriele Basch eigens für diese Ausstellung geschaffene raumbezogene Papierschnitte. Eines der Highlights der Schau ist die raumgreifende Arbeit fluch (600 x 400 cm), die frei im Raum hängend von allen Seiten zu betrachten ist.

Der Titel der Ausstellung thematisiert Baschs eigene künstlerische Vorgehensweise: karambol. Zug um Zug, Linie für Linie, Schnitt für Schnitt.

Baschs Werke sind sublime Berichterstattungen vom Kriegsschauplatz der Signale. Oberflächen, Schatten und Strukturen, feine Valeurs und harsche Kontraste werden spannend zu raffinierten, überraschenden Bildern verknüpft.

Das Wiederholungs-Prinzip ist in ihrem Werk allgegenwärtig: an anderen Orten, zu anderer Zeit taucht wieder auf, was schon einmal da war. Unsere Gegenwart scheint heimgesucht von Bildern verlorener Zukünfte, die Sehnsucht nach Neuem ist hier rückwärts- statt vorwärtsgewandt. Traumartig drängen einzelne Elemente der Beobachtung immer wieder an die Oberfläche. Reale Bildelemente treffen auf abstrakte Formelemente und verweben sich zu einem eigenwilligen ornamentalen Bildfluss.

Doch geht es Basch in ihrem Werk nicht um den romantischen Allzusammenhang. Eher wohl stellt sie mit Hans Blumenberg (1920–1996) die Frage: »Welches war die Welt, die man haben zu können glaubte?«

Gabriele Basch war in zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen vertreten. Ihre Arbeiten befinden sich u.a. in der Sammlung der Altana AG, Vattenfall Art Collection, Sammlung MARTa Herford, Landesmuseum Berlinische Galerie, Kupferstichkabinett Berlin, Sammlung Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern, HeLaBa und in der Swedish Statedepartments Collection. Sie war Stipendiatin u.a. am Royal College of Art London, als Auslandsstipendiatin des Berliner Senats in Istanbul, mit der Civitella Ranieri Fellowship in Umbrien, und in der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom. Seit 2012 ist sie Professorin für Malerei an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Sie lebt in Berlin und Hamburg.