Gaby Moreno & Band

Gaby Moreno & BandSie hat die Bühnen dieser Welt gesehen und schon fast überall gespielt, gilt aber hierzulande immer noch als Geheimtipp: die Singer-Songwriterin und Gitarristin Gaby Moreno aus Guatemala. Gaby Moreno stattet ihre englisch- und spanischsprachigen Songs mit einem liebenswerten Charme aus: Elegante Harmonien, unerwartete Klangfarben und eine luftige Instrumentierung vereinen sich auf wunderbare Weise.Seit ihrem Bühnendebüt wird sie mit Preisen und besten Kritiken überhäuft: 2006 gewann sie den John Lennon Songwriting Contest und veröffentlichte schließlich zwei Jahre später ihr Debütalbum „Still the Unknown“. Es begeisterte auf Anhieb Kritiker und Fans. So schrieb der STERN: „Ihre Lieder trägt sie, an Norah Jones und Tori Amos erinnernd, so gelassen vor, als wüsste sie ganz genau: Sie wird keine Unbekannte bleiben.“In Guatemala wurde sie durch ihr Duett mit dem Latino-Superstar Ricardo Arjona über Nacht berühmt (über 482 Millionen(!) Klicks für „Fuiste tú“ auf youtube). 2013 erhielt sie den Latin-Grammy als beste Nachwuchskünstlerin. In ihrer zweiten Heimat USA ist sie seit ihren Gastauftritten bei der Gruppe Calexico ebenfalls ein aufgehender Stern.Und es geht weiter mit Auszeichnungen: 2017 ist sie erneut nominiert für den Latin-Grammy, diesmal in der Sparte "bestes Latin-Pop-Album". Höchste Zeit, sie auch hierzulande zu entdecken. Wir freuen uns, sie in Niederstetten präsentieren zu können! - Ein Muss für alle Chris & Carla- und Calexico-Fans!

Im Vorprogramm wird Danielle DeAndrea zu hören sein, die auf Alben von Sting, Kylie Minogue singt, und mit u.a. Jackson Browne, Joe Cocker, Tom Jones auf der Bühne stand. Ein akustischer Mix aus Folk, Soul und Jazz - im Duo mit ihrem Mann an der Gitarre.