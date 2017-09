Sie hat die Bühnen dieser Welt gesehen und schon fast überall gespielt, gilt aber hierzulande immer noch als Geheimtipp: die Singer-Songwriterin und Gitarristin Gaby Moreno aus Guatemala. Gaby Moreno stattet ihre englisch- und spanischsprachigen Songs mit einem liebenswerten Charme aus: Elegante Harmonien, unerwartete Klangfarben und eine luftige Instrumentierung vereinen sich auf wunderbare Weise.

Seit ihrem Bühnendebüt wird sie mit Preisen und besten Kritiken überhäuft: 2006 gewann sie den John Lennon Songwriting Contest und veröffentlichte schließlich zwei Jahre später ihr Debütalbum "Still the Unknown". Es begeisterte auf Anhieb Kritiker und Fans. So schrieb der STERN: "Ihre Lieder trägt sie, an Norah Jones und Tori Amos erinnernd, so gelassen vor, als wüsste sie ganz genau: Sie wird keine Unbekannte bleiben."

In Guatemala wurde sie kurz darauf durch ihr Duett mit dem Latino-Superstar Ricardo Arjona über Nacht berühmt und erhielt in 2013 den Latin-Grammy als beste Nachwuchskünstlerin. In ihrer zweiten Heimat USA ist sie nicht zuletzt seit ihren Gastauftritten bei der gefeierten Calexico-Tour 2015 ebenfalls ein aufgehender Stern.

Und es geht weiter mit Auszeichnungen: 2017 ist sie erneut nominiert für den Latin-Grammy, diesmal in der Sparte "bestes Latin-Pop-Album".

Zeit, sie auch hierzulande zu entdecken...