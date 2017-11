Ein Podcast von Nilz Bokelberg, Markus Herrmann und Donnie O’Sullivan am 2. Dezember im Neubausaal

Im Podcast-Land hat direkt am Ende des Regenbogens der Blitz eingeschlagen. Wie durch Geisterhand entstand dabei „Gästeliste Geisterbahn“, formiert aus drei Schweizer Taschenmessern der Wasmitmedienwelt bekommen hier die Kleinigkeiten des Alltags endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben. So gibt es in diesem Audio-Dreipersonenhaushalt Geschichten und Meinungen irgendwo zwischen Hickhack und Halbwissen. Wie eine Flasche kalte Zitronenbrause nach zehn Stunden Autobahn. Oder eher wie ein Wechselshirt im Kofferaum. Man braucht es nicht unbedingt, aber wenn man es dabei hat, fühlt man sich gleich viel besser.

Produziert von Maria Lorenz.