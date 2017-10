Der Verein Stadtmarketing Gaildorf e.V. lädt alle Gaildorfer und Besucher aus Nah und Fern zur diesjährigen Gaildorfer Kirbe ein.

Bereits im Mittelalter, so heißt es in einschlägigen Quellen, wurde das Kirchweihfest, regional auch Kirmes, Kerwe oder wie im Limpurger Land „Kirbe“ genannt, gefeiert. War es ursprünglich ein religiöses Fest anlässlich der Kirchweihe eines christlichen Gebäudes, so verlor sich diese Tradition im Lauf der Zeit. Dafür haben die Geschäftsleute dieses Zeitfenster im Spätherbst für sich entdeckt. Die Gailsdorfer Innenstadt lockt daher mit allerlei Köstlichkeiten und regionalen Schmankerln und die Geschäfte laden zum gemütlichen Einkaufsbummel ein.

Auf Ihr zahlreiches Kommen freut sich der Verein Stadtmarketing Gaildorf e.V.