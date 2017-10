Gala der Preisträger

Wie jedes Jahr im Herbst wird der TREFFPUNKT Rotebühlplatz wieder zur Bühne für zeitgenössische Tanzkunst auf hohem Niveau: Die Preisträger/innen des diesjährigen Festivals starten ihre Süddeutschlandtournee traditionsgemäß in Stuttgart und zeigen noch einmal ihre preisgekrönten Produktionen. Mit dem 1. Preis Tanz und dem 1. Preis Choreografie bedachte die Jury das Solo „? I mA“ der beiden Italienerinnen Erika Silgoner (Choreografie) und Gloria Ferrari (Performance) über Hamlet’sche Identitätsfragen. Die Jury würdigte die Intensität und Kraft der Choreografie und bescheinigte der Tänzerin eine „Bühnenpräsenz und persönliche Anziehungskraft, die den Zuschauer nicht mehr los lässt“. Auch die Produktion „Separation Among Us“ wurde mit gleich zwei Preisen ausgezeichnet: dem 2. Preis Choreografie für den türkischen Choreografen Emrecan Tanis und den 3. Preis Tanz für den slovenischen Tänzer Jernej Bizjak. Die beiden Künstler durften auch den Videodance Prize mit nach Hause nehmen. Der 3. Preis Choreografie ging an Miguel Mavatiko aus dem Kongo für „Kifwebe.01" und soll den Künstler ermutigen, seinen Weg weiter zu gehen. Den 2. Preis Tanz nahm Samuli Emery (Finnland) entgegen. Er tanzt das Stück „We Do This. We Don’t Talk“, eine Choreografie von Barnaby Booth (Großbritannien), das auch noch den 2017 erstmals verliehenen Residenzpreis erhielt. Publikumsliebling aus den Vorrunden und im Finale war der Beitrag „Mutiko ala Neska" von Benoit Couchot aus Frankreich, der sowohl den Public’s First Choice Prize als auch den Public's Final Choice Prize gewann.