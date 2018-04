Galavorstellung - Ballettschule Uta Stedler

Mit zwei Galavorstellungen feiert die Ballettschule Uta Stedler in der WLB ihr 50-jähriges Bestehen. 1968 wurde die Schule von Uta Stedler gegründet. Der erste Standort war das Gemeindehaus am Blarerplatz, danach zog die Ballettschule in die Zollbergstraße 14 in der Pliensauvorstadt. Seit 20 Jahren findet der Unterricht durch qualifizierte Lehrkräfte in Tänzerischer Früherziehung, Ballett, Jazz Dance, Modern Dance, Stepptanz und Pilates in der Olgastraße 31 in der Stadtmitte statt. Zur Zeit werden 350 Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterrichtet. Das Lehrerteam unter der Leitung von Björn Stedler freut sich darauf, zum Jubiläum ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm darbieten zu können. Die fortgeschrittenen Schülerinnen und Schüler tanzen Choreografien aus den vergangenen 40 Jahren, teilweise musikalisch von Schülerinnen und Schülern der städtischen Musikschule Esslingen am Klavier begleitet. Außerdem wird Paula Sophie Bohnet, ehemalige Schülerin der Ballettschule, heute Sopransängerin und Masterstudentin am Mozarteum Salzburg, zwei Lieder singen.