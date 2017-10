Sophie Karthäuser wird weltweit als eine der besten Mozart-Interpretinnen ihrer Generation gefeiert. Ihr an der historisch informierten Aufführungspraxis geschulter schlanker Ton, ihre klare Diktion und die wohltuend schnörkellose Stimmführung prädestinieren die belgische Sopranistin aber auch für das Liedpodium. Und so stellt sie sich nun am Sonntag, den 12. November 2017 um 18.00 Uhr im Galeriekonzert in der Staatsgalerie Stuttgart dem Stuttgarter Liedpublikum als feinsinnige Interpretin der Lieder Hugo Wolfs, Clara Schumanns, Claude Debussys, Francis Poulencs und Erik Saties vor. Ihr langjähriger musikalischer Partner, der amerikanische Pianist Eugene Asti, ist auch bei diesem Stuttgarter Lieddebüt mit von der Partie. Gemeinsam haben die Künstler zwei vielfach ausgezeichnete Einspielungen vorgelegt – mit Liedern von Francis Poulenc und von Hugo Wolf. Im Galeriekonzert führen sie diese beiden musikalischen Welten nun zusammen – eine äußerst glückliche Verbindung, wovon man sich am 12. November in der Staatsgalerie Stuttgart überzeugen kann. Die belgische Sopranistin Sophie Karthäuser studierte an der Guildhall School of Music and Drama und gilt heute als eine der besten Mozart-Interpretinnen. Auf ihr Debüt als Pamina mit René Jacobs in La Monnaie in Brüssel und als Susanna mit William Christie an der Opéra de Lyon folgten unzählige weiteren Mozart-Partien, u a. Despina und Zerlina in Brüssel, Ilia in Aix-en-Provence und am Theater an der Wien. Jüngste Einladungen beinhalten außerdem La Calisto mit Christophe Rousset, ein Rameau-Projekt mit William Christie und der Choreografin Trisha Brown, Agathe (Der Freischütz) mit Sir John Eliot Gardiner, Charpentiers Médée mit Emmanuelle Haïm, Polissena (Radamisto) mit René Jacobs sowie Asteria (Tamerlano). Als Liedsängerin gastiert sie regelmäßig mit Pianisten wie Graham Johnson, Eugene Asti, David Lively und Cédric Tiberghien in den wichtigsten Liedstätten wie den Philharmonien Berlin und Köln, Wigmore Hall oder der Carnegie Hall New York.