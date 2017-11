Galv und Classic der Dicke

HipHop und zwar die ganze Nacht. Ewig ist’s her als das letzte Mal im Epple Hiphop lief und noch viel länger als das letzte Mal ein bekannter Rapper den Boden im Epple zum beben brachte. Deshalb lassen wir gleich mal die Katze aus dem Sack:

Line Up:

– GALV aka Galv of the 3 Moonz

https://soundcloud.com/ der-galv

GALV of the 3 Moonz ist der Beherrscher des Weltalls und bringt den Funk aus fernen Galaxien auf die Erde. GALV ist ein «unfassbarer Live-MC» und hält es intergalaktisch: Als «Master of the Universe» ist der Rapper aus Rottweil zurück von den drei Monden und hat jede Menge Weltraum-Funk im Gepäck, um mit jeder Menge eigensinnigem Wortwitz Punchlines und Flows die Bühne der Erde zu erobern. Schnallt euch also an, wenn GALV mit seinen legendären OGYARRE Schulranzen seine drei Monde verlässt, um Rap auf der Erde in eine neue Dimension zu beamen. Im April ist seine neue EP (als Free-Download) erschienen.

– Classic der Dicke

https://soundcloud.com/ mistaclassic

Classic der Dicke und DJ PHILOW mit der Grüne Eminenz Tour!

Gemeinsam präsentieren sie technischen Rap und präzise gekratzte Cuts für jeden der den guten 90er Hip Hop zu schätzen weiss. Wer den Funk hat ist hier keine Frage. Das heisst eine gute Stunde Kopfnicken, abdriften und gemeinsam das zu Leben was wir lieben denn es ist Zeit für Party!

Local Support:

– Hirsch und Fuchs aka HuF [Bits’n’Bytes/Epplehaus/ Tübingen]

https://soundcloud.com/ hirschundfuchs

Aftershow auf 2 Ebenen:

– DJ PHILOW

– Soulmade Instrumentals

– TBA