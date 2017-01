Gambia, die "lächelnde Küste Afrikas"?

Podium 1

Was wissen wir über das kleinste Land Afrikas, aus dem in den letzten Jahren viele Menschen zu uns nach Esslingen kamen? Über seine Kultur? Seine Geschichte? Seine Musik? Über die politische Situation im Land? Die gambischen Mitglieder der United Unicorns geben einen Einblick in ihre Heimat, unterstützt werden sie von Stephanie Biesolt und Kebba Keita. Mit anschließendem Publikumsgespräch. Der Eintritt ist frei.