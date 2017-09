Holländer und Deutsche verbindet eine jahrzehntelange Hassliebe. Wären wir bei der Fussball-EM oder -WM würde da jeder bejahend nicken, aber die Musik kann selbst die höchsten Mauern einreißen...denn die Liebe zur Musik und Invaders verbindet! Unter Beweis stellen dies unsere beiden Residents LuiG und Shags, die an diesem Abend im absoluten Einklang mit unserem niederländischen Gast DJ DNS die Musik erklingen lassen! Der Amsterdamer erfreut uns wieder einmal mit seinem energiegeladenem Mix aus R’n’B, Hip Hop und Dirty Dutch Sounds. Obendrauf gibt es von den Invaders wie gewöhnlich die Urban Beats von Hip Hop über Funk bis hin zu den Classics! Be there, be invaders!