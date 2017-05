Gartenkonzert mit the harmed brothers

× Erweitern The Harmed Brothers

Ingos Garten ist die Traumkulisse für eine Gartenparty mit LIVE Musik. Lagerfeuer, kaltes Bier und Gegrilltes bilden den Rahmen. Wenn dann noch das Wetter mitmacht sind wir im Paradies.

Die Harmed Brothers aus Portland, Oregon bezeichen ihre Musik selbst als Indiegrass Americana Folk-Rock mit einer kleinen Prise Bluesgrass. Gegründet vom Gitarristen und Sänger Ray Vietti, Banjospieler, keyboarder und Sänger Alex Salcido, Kontrabassspieler Zach Kilmer und Schlagzeuger Ben Kilmer haben The Harmed Brothers einen melodisch rauen Sound kreiert der oft mit Musikgruppen wie The Avett Brothers und Uncle Tupelo verglichen wird. Aber jegliche Vergleiche werden diesem grandiosen Quartett in keiner Weise gerecht. Live sind Sie der Bringer und bei dieser Kulisse werden Sie zu Hochform auflaufen.