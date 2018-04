Gary Smulyan - Ralph Moore

Gary Smulyan ist einer der wichtigsten Baritonsaxophonisten unserer Zeit und wurde in Amerika von 2009 bis 2017 jährlich als bester seines Faches international prämiert. Schon in der High School spielte er mit Chet Baker und Lee Konitz. Mit den Big Bands von Woody Herman, Thad Jones-Mel Lewis, Charlie Mingus Dynasty, Village Vanguard, etc. bereiste er die Welt. Er spielte aber auch mit Stan Getz, Chick Corea, Tom Harrell, Ray Charles, BB King, Diana Ross und vielen mehr.

Ralph Moore, der großartige, in London geborene Tenorist, arbeitete u.a. mit Horace Silver, Roy Haynes, Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Roy Hargrove, Kenny Barron und Oscar Peterson.

Gary Smulyan – baritone sax

Ralph Moore – tenor sax

Olivier Hutman – piano

Stephan Kurmann – bass

Bernd Reiter – drums