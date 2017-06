Genießen Sie einen besonderen Sommerfarben-Abend auf dem Herrenberger Marktplatz. Das GastroNet Herrenberg bereitet Ihnen einen französischen Abend.

Mit allerlei französischen & korsischen Köstlichkeiten und einer ganz besonderen Band werden Sie Frankreich, und dem Rock ´n´ Roll etwas näher sein.

Es gibt Bands, die schaust du dir wegen der Musik an, und nur wegen der Musik. Dann gibt es Bands, die schaust du dir wegen der Show an, und nur wegen der Show. Und dann gibt es Bands, wenn auch nur ganz selten, bei denen du dich als Zuschauer fragst, weshalb bin ich jetzt eigentlich hier? Nicht weil sie dich langweilen, sondern weil du nicht mehr sagen kannst, was dich mehr umhaut: dieses Schauspiel auf der Bühne oder diese Musik, die du so noch nie gehört hast.

The Les Clöchards gehören zu diesem raren Typus „unwiderstehlicher und allumfassender Crowd-Begeisterer“. Mit ihrer Bühnenperformance treiben die fünf Sound-Vagabunden das Publikum mit Gewährleistung durch die drei Stadien der Verzückung: Staunen, Wallung, Ekstase.

Endet der Abend zuweilen gar mit Ohnmachtsattacken der Gäste, ist das weniger dem Geruch der Straße („L’odeur de la rue“ oder kürzer: „géstanque“) anzulasten, den die Herren in den Fifth Hand-Sakkos verströmen, sondern vielmehr ihrem Rock’n‘Roll, der für mehr als eine bildungsbürgerliche Grenzerfahrung gut ist.

Sie haben die Möglichkeit, entweder eine Karte für die Show, inklusive einem mehrgängigen Menü auf die Hand oder einfach nur den reinen Show-Act zu bekommen. Die Kategorie A – Tickets (inkl. Menü) können nur im Vorverkauf erworben werden.

An diesem Abend gibt es nicht die üblichen Speiseangebote auf dem Marktplatz. Für Getränke ist natürlich gesorgt.