Die Vermischung von Stilarten und Kulturen hat schon immer sehr viel Neues in der Popmusik hervorgebracht. Gato Preto ist eine von ihnen. Am 15. Dezember kommt das Duo, dass südamerikanische und europäische Flair verbindet, in den Karlstorbahnhof.

Die Vermischung von Stilarten und Kulturen hat schon immer sehr viel Interessantes Neues im Bereich der populären Musik hervorgebracht. Man denke z.B. an die afroamerikanische Musik, wie Blues, Gospel oder Soul, die vor allem auf die traditionelle westafrikanische Musik zurückgeht.

Ähnliches geschieht bei Gato Preto, nur das sich hier europäische mit südamerikanischen und südafrikanischen Stilarten vereinen. Das Duo mischt auf seinem Debüt-Album rockendenden Favela Funk aus Rio, rumorende Township-Grooves aus Südafrika und Angolas technoiden electro-Hybrid Kuduro mit Rave und Breakbeat. Eine ebenso gelungene wie explosive Mischung.