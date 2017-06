Gauthier Dance - Meet the Talents

Junge Choreographen mal ganz anders: Diese Talente sind bereits auf dem Sprung zum großen Ruhm, hier lassen sie sich beim COLOURS-Festival über die Schulter schauen, wenn sie innerhalb weniger Tage ein kurzes Stück für Gauthier Dance kreieren. Shahar Biniamini stammt aus der Tradition der israelischen Batsheva Company und kennt sich bestens mit Ohad Naharins Gaga-Idiom aus. Guillaume Côté, einer der großen Tanzstars des National Ballet of Canada, hat in Toronto gerade sein erstes Handlungsballett choreographiert. Lokalmatador Guillaume Hulot, Ballettmeister bei Gauthier Dance, schuf Werke in Nachwuchsabenden beim ballettmainz, in Mannheim und beim Stuttgarter Ballett. Giuseppe Spota, unvergessener Tänzer bei Gauthier Dance, kehrt nach erfolgreichen Uraufführungen beim Aterballetto, in Wiesbaden, Mainz oder Ulm ins Theaterhaus zurück. Nadav Zelner arbeitet experimentell für Israels wichtigstes Tanzhaus, klassisch beim Jerusalem Ballet und jazzig in Musicals. Wie vermitteln sie ihre Ideen, wie gehen sie mit den Tänzern um? Um einmal nicht nur in Ehrfurcht vor den fertigen Kreationen zu stehen, kann man sie alle live bei der Arbeit beobachten, bevor Eric Gauthier dann die Ergebnisse in der letzten Festivalwoche persönlich präsentiert.