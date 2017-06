Von Los Angeles zu uns in den Kessel: Am 23.06 haben wir die große Ehre Gavlyn als Act in der Corso Bar haben zu dürfen! Sie ist die wahrscheinlich realste Rapperin im Hip Hop Game und überzeugt durch Flow und deepe Lyrics. Das man dabei den Funk zu spüren bekommt ist garantiert.

GAVLYN x Live feat. DJ Hoppa

Support DJ Tow.B