Wer schlägt sich beim Kandidtaen-Check am besten? Erleben Sie die Bewerber des Wahlkreises Reutlingen im direkten Vergleich. Wir laden Sie ein zum Wahlpodium des Reutlinger General-Anzeigers am 12. September 2017 in der Stdthalle Reutlingen.

Ihren Fragen stellen sich:

Michael Donth, CDU

Rebecca Hummel, SPD

Pascal Kober, FDP

Beate Müller-Gemmeke, Bündnis90/Die Grünen

Jessica Tatti, Die Linke

Wolfram Hirt, AfD