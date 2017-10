× Erweitern Apfelbaum Crailsheim

Wer ist denn hier schon wieder ein Jahr älter geworden? Egal, denn auf der größten Geburtstags-Party Crailsheims wird bis in die frühen Morgenstunden mächtig gefeiert.

Geburtstagskinder aufgepasst: Wer im November Geburtstag hat und mit vier Freunden erscheint, bekommt vom Club Factory ein Getränkegeschenk. Damit es auf der Tanzfläche richtig rund geht, spielt DJ Tokuc 100% Black, HipHop, R’n’B, Downsouth und Dancehall – also alles, zu dem man die Hüften schwingen kann. Wer lieber zu 90er Knallern und aktuellen Partyhits feiert, kann rüber in den Apfelbaum, denn hier übernimmt DJ Stepi das musikalische Zepter. So wird die Geburtstagsparty sicherlich unvergesslich.