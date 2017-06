Geenius Monday meets Fola Dada

Das Motto des heutigen Abends könnte lauten: Jazz unter Freunden Fola Dada bringt ein paar Jazz Standards und den einen oder anderen Popsong mit und freut sich daran was die Freunde - Gee Hye Lee am Piano, Frank Kuruc an der Gitarre,

Joes Locher am Bass und Martin Grünenwald am Schlagzeug - daraus machen.Wie ein kleines Wohnzimmerkonzert mit Witz und Spielfreude, intim und sehr publikumsnahe, so wird dieses Konzert ablaufen. Kommet zu Hauf!

Fola Dada - Vocal

Frank Kuruc - Gitarre

Gee Hye Lee - Piano

Joel Locher - Bass

Martin Grünenwald - Drums