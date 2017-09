Geenius Monday presents Music of Steely Dan

Josée, Frank, Flo und Gee Hye saßen an einem Sommerabend zusammen und hörten zufällig den Song „Josie“ von Steely Dan und dachten der wäre wie gemacht für Josée. Wie wärs mit einem Steely Dan Abend in der Kiste? Steely Dan ist eine 1972 in LA gegründete Band, die in den 1970er Jahren mit der Veröffentlichung von sieben Studioalben ihre größten Erfolge hatte (Insgesamt über 30 Milionen Tonträger). Ihre Musik verbindet Elemente aus Rock, Funk, Jazz und Pop. Die Songtexte zeichnen sich oft durch Ironie und Sarkasmus aus. Flo (Fanta 4), Uli (Udo Lindenberg) konnten für diesen Abend ihr Tournee-Leben unterbrechen und so kommt eine große Besetzung auf der Bühne der Kiste zusammen. Dieser Abend ist Walter Becker gewidmet.

Josée Hurlock - VocalLaura Oyewale - VocalAlexander Sandi Kuhn - SaxophonUli Röser - PosauneFrank Kuruc - GitarreGee Hye Lee - KeysBjörn Dinsch - BassFlo Dauner - Drums