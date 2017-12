Geenius Monday presents: Neujahrsjazz in der Kiste

× Erweitern Fola Dada

Was gibt es Schöneres als das neue Jahr mit hochkarätiger, spielfreudiger Musik zu beginnen?

Auf der Couch liegen bleiben und den Kater auskurieren?Aber wer wird denn...Dieses Jahr wird der Neujahrsabend in der Kiste erlebt.Wohnzimmeratmosphäre, nette Gäste, tolle Songs, Stories, Musik Musik Musik!Gee Hye Lee, die Stuttgarter Pianistin lädt zum 1. Geenius Monday in 2018 ein und hat zu Gast: Fola Dada an den Vocals, Frank Kuruc an der Gitarre, Joel Locher am Bass und Martin Grünenwald am Schlagzeug. Gespielt wird Jazz und Feines. Songs über die Liebe, das Leben und die Welt.Noch einmal: schöner, kann das Jahr nicht beginnen.Wir sehen uns!

Fola Dada - VocalsFrank Kuruc - GitarreJoel Locher - KontrabassGee Hye Lee - PianoMartin Grünenwald - Schlagzeug

http://www.fola-dada.dehttp://www.geehyelee.com