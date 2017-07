Die 1959 entstandene Aufnahme „Portrait in Jazz“ vom Bill Evans Trio war Gee Hye Lees erste Begegnung mit der Kunst des Klaviertrios. Mit Thomas Stabenow, der zu den renommiertesten Kontrabassisten in Deutschland zählt und dem fantastischen Marcel Gustke am Schlagzeug, präsentiert Gee Hye Lee schöne Trioarrangements und Kompositionen von Bill Evans, Herbie Hancock, Vince Mendoza und Eliane Elias.

Gee Hye Lee - Piano

Thomas Stabenow - Bass

Marcel Gustke - Drums