Gefährlicher Reichtum. Warum wir eine gerechte Verteilung brauchen

Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst. Die Reichen werden reicher, doch in Kindergärten, Schulen, Universitäten, Pflegeheimen, Jugendhäusern oder für Maßnahmen gegen Armut fehlt es an Geld. Dass diese wachsende Schere zwischen Reich und Arm kein Naturereignis ist, sondern die Folge einer bestimmten Politik, darum geht es in dem Vortrag „Gefährlicher Reichtum“ von Dr. Wolfgang Kessler am Donnerstag, 18. Januar. Der Wirtschaftswissenschaftler und Chefredakteur der christlichen Zeitschrift Publik-Forum beschreibt wie und warum das Vermögen nicht gerecht verteilt wird, mit welchen Bedingungen diese Gesellschaft gerechter gestaltet werden kann und welchen Einfluss die Bildung hat. Ganz in der christlichen Tradition, wonach der Umgang mit den Armen zeigt, wie menschlich eine Gesellschaft wirklich ist.