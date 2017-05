Start um 10.00 Uhr an der Stadthalle Sinsheim. Auf gut befahrbaren Wegen von Sinsheim vorbei am Rauwiesensee, Hilsbacher See, Bruchgrabensee, Elsenzer See zum Tiefenbacher See. Durch die Weinberge nach Eichelberg, entlang eines Höhenrückens mit vielen Aussichtspunkten nach Waldangelloch. Vor dort aus geht es am Dührener See vorbei und zurück nach Sinsheim.