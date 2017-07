Jeden 3. Samstag im Monat bieten die Weingästeführer des Weinlands Taubertal in Markelsheim eine Weinwanderung inkl. Weinverkostung an. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr an der Weingärtnergenossenschaft Markelsheim. Die Wanderung dauert 3-4 Stunden und kostet 15,00 € pro Person. Festes Schuhwerk wird empfohlen und die Mindestteilnehmerzahl beträgt 5 Personen.