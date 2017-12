Gehirn und Bewusstsein

Die moderne Gehirnforschung ist durch die neuen bildgebenden Verfahren in den letzten Jahrzehnten sehr populär geworden. Der Vortrag von Ilke Bohleber, Lehrerin für Deutsch und Ethik i.R., beschäftigt sich mit der Frage, was diese Forschung zu unserem Selbstverständnis beitragen kann und stellt anschließend eine neue Theorie über das Bewusstsein vor, die sich auf die Quantenphysik beruft. Bei Interesse Fortsetzung in einem Arbeitskreis zur Diskussion und Vertiefung.