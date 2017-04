Geistliche Abendmusik in der Martinskirche

Musik und geistliche Impulse machen das einstündige Programm der Geistlichen Abendmusik in der Krönungskirche der Liebfrauenhöhe aus. Gedymin Grubba, ein polnischer, junger Konzertorganist aus Pelplin spielt an der Albiez-Orgel. Schwester M. Faustina Niestroj spricht die Impulse dazu. Orgelmusik webt sich gut in den Raum der Krönungskirche auf der Liebfrauenhöhe hinein. Es ist immer eine Einheit von kulturellem und geistlichem Erlebnis.