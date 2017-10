Geistliche Serenaden

Mit Werken von Mendelssohn-Bartholdy und Rheinberger bis zur zeitgenössischen Chorliteratur präsentiert sich der Ludwig Uhland Chor am 12. November 2017 um 18 Uhr in der Kirche St. Josef in Bad Urach.

Im Mittelpunkt stehen dabei Werke, die der Chor bei seiner Reise nach Rom im Oktober 2007 im Petersdom und in St. Ignatius mit großem Erfolg dargeboten hatte. Das von Chormeister Jürgen Knöpfler zusammengestellte Programm verspricht ein großartiges musikalisches Erlebnis. Das Konzert war bereits am 29.10.2017 in der Wallfahrtskirche Weggental zu hören.

Der Ludwig Uhland Chor besteht seit 38 Jahren und setzt sich aus mehr als 40 Sängerinnen und Sängern aus Vereinen von Ammerbuch bis Laichingen und von Bempflingen bis auf die Münsinger Alb zusammen. Der Chor repräsentiert mit diesem Highlight die Vielfalt und musikalische Bandbreite des Chorverbands Ludwig Uhland.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen.