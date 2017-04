Geldfreier Leben: Utopie oder Realität? Der Aktivist, Initiator und freie Bildungsreferent Tobi Rosswog hat das Gedankenspiel zum Lebens-Experiment gemacht und zweieinhalb Jahre lang radikal geldfrei gelebt. Er kommt nun zum dritten Mal nach Stuttgart zu Besuch, um über die Idee einer geldfreieren Gesellschaft zum Austausch anzuregen, denn die Resonanz auf diese Ideen ist in Stuttgart bisher ganz großartig gewesen. Eine Welt in Kooperation anstatt in Konkurrenz, eine Gesellschaft frei von Verwertungslogik, Leistungsdruck und (Selbst-)Optimierungswahn. Tobi gibt einen ca. halbstündigen interaktiven Impulsvortrag zu den Lernwegen, Erfahrungen und Perspektivwechseln seiner radikal geldfreien Zeit und lädt danach zum Austausch an.Tobi Rosswog, Mit-Initiator des Projekt- und Aktionsnetzwerks living utopia, welches Mitmachräume für den gesellschaftlichen Wandel als gesellschaftliches Experiment und Erfahrungsraum geldfrei, vegan, ökologisch und solidarisch organisiert und verwirklicht.

Freitag, 12. Mai, 19.30 Uhr

Kosten Eintritt frei, Spenden erbeten

Vorbestellungen sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Abendkasse eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn.