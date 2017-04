Gelebte Gewaltfreie Kommunikation

Gewaltfreie Kommunikation im tieferen Sinne gelebt, bedeutet auch, sich den Fragen zu stellen: Wie würde meine Welt aussehen, wenn ich mich nicht mehr als Opfer Anderer oder verschiedener Umstände sehen würde, wenn ich nichts mehr tue, weil ich es »muss«? Was wäre, wenn ich Angst, Schuld, Scham, Aggression und Depression verändern könnte, wenn ich meine Wut einsetzen könnte für ein konstruktives, kraftvolles »Für-mich-eintreten«? Wie erkunde ich den feinen Grat zwischen verantwortlicher Lebensgestaltung und schicksalshaftem Verbundensein, wie erreiche ich Freiheitsmomente im Alltag? Mit Freude und Erstaunen, Erkenntnissen aus Epigenetik und Hirnforschung, mit revolutionärem Zuhören und neuen Möglichkeiten, GfK anzuwenden, erforschen wir am Abend freudvoll neue Chancen der Gestaltung des eigenen Lebens und vertiefen diese im anschließenden Seminar.Bitte beachten Sie auch das entsprechende Seminar:Gewaltfreie Kommunikation – Wege in die Freiheit

Freitag, 5. Mai, 19.30 Uhr

Kosteneuro 7 / Rentner 5 erm. 4 / bis 21 J. 2

Vorbestellungen sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Abendkasse eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn.