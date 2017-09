In ihrem ersten Soloprogramm „Älles so erlebt“ hat Monika Hirschle in zahlreichen Vorstellungen ihr begeistertes Publikum mit ihren Alltagserlebnissen auf gut Schwäbisch unterhalten.

Aus dem Nähkästchen geplaudert, wird auch in ihrem neuen Programm mit dem Titel „Gell, Sie sen's?!“.

Es geht um die schwäbische Sprache, Urlaubsfahrten damals und heute, Besuche auf dem Wochenmarkt, Theatererlebnisse, das Innenleben von Damenhandtaschen, die Probleme mit dem Älter werden und um vieles mehr.

Wie immer sind es „Geschichten, die das Leben schrieb...“ - mit viel Herz und Humor.

Gute Unterhaltung ist garantiert!