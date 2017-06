Eigenproduktion · Grundschule auf der Wanne Tübingen

Wer mag schon Gemüse? Wir nicht! Und so tun wir alles, um es loszuwerden – und bekommen Hausarrest. Protest! Ein Plan wird geschmiedet: Wir fliegen zum Planeten ANTI-MÜSE! Dort leben die Fleischfresser, die sind ziemlich dick und doof und entführen ein paar Kinder. Wollen die uns fressen? Wie befreien wir unsere Freunde? Kommen wir alle wieder nach Hause? Was essen wir in Zukunft: Fleisch oder Gemüsääh? Die 18 Kinder der Klasse 3b haben mit ihrem Lehrer das Theaterstück selbst entwickelt.

Spielleitung: Ralf Bertscheid